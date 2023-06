Kim ad un passo dal Bayern Monaco: i dettagli dell’ accordo

Ci siamo. Il difensore sudcoreano del Napoli, Kim Min Jae è ad un passo dal diventare un calciatore del Bayern Monaco. Lo annuncia via twitter l’esperto di mercato, Nicolò Schira:

“Kim Min-Jae è a un passo dal Bayern Monaco, che è pronto a pagare al Napoli la clausola rescissoria. Contratto fino al 2027 con opzione per il 2028 ( € 7,5M/anno)”

#KimMinJae is one step away to #BayernMunich, which is ready to pay to #Napoli the release clause. Contract until 2027 with option for 2028 (€7,5M/year). #transfers https://t.co/XeSvGLljYq

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 22, 2023