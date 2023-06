Ciccio Marolda: “Nel calcio occorrono competenze specifiche”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte:

“Questione Giuntoli? In questo mondo l’etica non esiste, il DS si porta dietro tutta la sua esperienza, terminando il contratto prima della sua fine naturale. È stata una scelta del direttore sportivo dovuta non solo alle sirene juventine ma anche a fatti familiari di rilievo. Fare a meno del direttore sportivo? De Laurentiis pensa di poter rivoluzionare tutto il calcio, gli dà fastidio pagare la commissione ai procuratori. I contratti li fa lui con Chiavelli, le trattative pensa di poterle condurre personalmente. Io credo occorrano competenze specifiche, e credo che questa convinzione di De Laurentiis possa cambiare il modo di vedere calcio. Così come serve il direttore sportivo. è altrettanto vero che non si può allenare il Napoli senza esperienza internazionale e senza un’idea di calcio che si sposi con l’idea del club. Garcia si inserisce in questo percorso e non farà alcuna rivoluzione. Addio Kim? Di difensori bravi ce ne sono, e sono più sostituibili degli attaccanti. Garcia ha già individuato il sostituto, che potrebbe essere il ventiquattrenne Danso del Lens: fisicità importante che non rinuncia alla velocità. Obiettivi per la prossima stagione? Il doppio obiettivo italiano ed europeo può portare a perdere qualche punto, solo le squadre fortemente attrezzate riescono ad essere competitive su entrambi i fronti. Bisogna avere un organico importante, in grado di garantire i giusti ricambi’

Factory della Comunicazione