U15 femminile -Sorteggiate le semifinali: Inter, Milan, Napoli e Roma staccano il pass per la Final Four

Ufficializzati anche i programmi gare della fase finale sia dell’Under 15 che dell’Under 17: le due gare per lo scudetto entrambe in diretta su DAZN

Factory della Comunicazione

Si sono giocate le gare di ritorno dei Quarti di finale di Under 15 femminile: così come per l’Under 17, Roma, Milan e Inter sono riuscite a staccare il pass per la Final Four scudetto. A differenza delle “più grandi”, però, ad aggiungersi alle quattro finaliste ci sarà il Napoli e non la Juventus.

I Quarti. Questo perché la supersfida fra il Milan e proprio la Juventus, ha visto prevalere le rossonere: al “Vismara”, dopo il 2-1 dell’andata, sono ancora una volta le campionesse in carica a imporsi di una rete (3-2). Prestazione da incorniciare per la giovane Iris Di Falco, autrice anche del gol del momentaneo 2-1 che chiude il discorso qualificazione spegnendo le velleità juventine. Per le bianconere a nulla valgono, ai fini del passaggio del turno, i gol di Copelli e Piccardi; in casa Milan segnano anche Pomati, in apertura, e Galluzzi, nel terzo tempo. La prova di forza delle vincitrici dello scudetto dello scorso anno trova eco nelle prestazioni di Roma e Napoli. Le giallorosse, dopo il 2-1 dell’andata, battono 3-0 la San Marino Academy, mentre le azzurre – forti del 4-1 del “Kennedy”, realizzano un settebello in casa del Sassuolo: nel 4-7 finale da segnalare le doppiette di Gianfico e Musella. Infine, può sorridere, nonostante la sconfitta l’Inter: la squadra di Matteo Zago cade 1-0 fra le mura amiche (per l’Atalanta a segno Boldrini), ma in virtù del 3-1 dell’andata si qualifica alla fase finale.

Le semifinali. Effettuati i sorteggi delle semifinali, sarà da una parte Napoli-Milan e dall’altra Inter-Roma: al Bianchelli di Senigallia partite in programma il 28 giugno (alle 16.30 Napoli-Milan, alle 18.30 Inter-Roma). La finale per il 3° e 4° posto e quella che assegna lo scudetto, quest’ultima in diretta su DAZN, come da comunicato ufficiale n°225, si giocheranno invece il 30 rispettivamente alle ore 16 e ore 18.30.

Under 17. Con il comunicato ufficiale n°224 sono stati invece ufficializzati gli orari della Final Four dell’Under 17 femminile. Domenica 25 giugno le semifinali: alle 16.30 Roma-Juventus e a seguire il derby Inter-Milan. Finali previste per martedì 27: alla mattina alle 10 quella per il terzo e quarto posto, mentre alle 17.30 e in diretta su DAZN, il fischio d’inizio della finale scudetto.

Under 15 Femminile – Quarti di finale

Gare di ritorno

Milan-Juventus 3-2 (and. 2-1)

Inter-Atalanta 0-1 (and- 3-1)

Roma-San Marino Academy 3-0 (and. 2-1)

Sassuolo-Napoli 4-7 (and. 1-4)

FASE FINALE UNDER 15 FEMMINILE

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO – SEMIFINALI

Napoli-Milan | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.30

Inter-Roma | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30

GIOVEDÌ 30 GIUGNO – FINALI

3°-4° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.00

1°-2° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30 (diretta DAZN)

FASE FINALE UNDER 17 FEMMINILE

DOMENICA 25 GIUGNO – SEMIFINALI

Roma-Juventus | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 16.30

Inter-Milan | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 18.30

MARTEDÌ 27 GIUGNO – FINALI

3°-4° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 10.00

1°-2° posto | Stadio “Goffredo Bianchelli”, Senigallia, ore 17.30 (diretta DAZN)