Stefano Quartieri, proprietario dell’Isola del Pescatore, racconta Rudi Garcia

, a 70 chilometri da, è tappa fissa degli amanti del pesce e della buona cucina. Prima o poi ci è andato chi è vissuto ae non manca all’appello Rudi Garcia , che grazie alla sua compagnaha fatto presto la scoperta di questo delizioso ristorante sul mare. Ad aprire loro le porte della cucina,, padrone di casa, amico e anfitrione che ci racconta il primo incontro con il nuovo tecnico del: “Lo ricordo come se fosse ieri. Era al termine della stagione, quando era ancora allenatore della. Lo ha portato qui, la sua compagna, che è di casa. Mi ha colpito subito per la sua serietà e la sua eleganza. È stato un bellissimo incontro. Conosco tanti allenatori e giocatori e lui mi ha dato subito l’impressione di una persona molto umile, educata e composta. Insomma: un vero signore. Non ha gusti particolari, anzi, gli piace scoprire e farsi guidare. Qui ha mangiato volentieri il pesce e per questo credo che asi troverà benissimo. Ma in generale è molto curioso. D’altra parte ha girato abbastanza e la sua ultima avventura inè stata certamente molto particolare. In generale so che gli piace variare e cambiare anche spesso ristorante. Sono molto contento per lui e perè un bravo allenatore e seppur non sia facile ripetersi dopo il grande successo disarà per lui una sfida ancora più stimolante e ambiziosa. Gli ho scritto subito dopo aver letto della notizia per fare loro un grande abbraccio e dare il mio in bocca al lupo. Peraltro lei è anche in dolce attesa e ho colto l’occasione per i doppi auguri. Conoscodai tempi in cui lavorava a, quando ha conosciuto. Già frequentava il mio ristorante con la sua splendida famiglia e poi appena si è fidanzata conè venuta un giorno a pranzo e me lo ha presentato. Poi sono ritornati anche due anni fa a festeggiare il compleanno diè una piazza non troppo diversa da. In questosi sa gestire. Conoscendo sia lui chesono sicuro che vivranno la città al massimo.è una persona molto acculturata e ovunque va le piace girare per musei e visitare tutto.è piena di attrazioni e quindi avranno tanto da vedere. Sono sicuro che gireranno molto e lei posterà tanto sui social. Lui, invece, magari sarà più riservato“.