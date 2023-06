Meloni, ag, Laurientè: “Futuro al Napoli? Fa piacere avere l’interesse di grandi club, ma..”

Roberto Meloni, agente di Laurientè, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Laurientè in questo momento è in vacanza. Come abbiamo sempre detto e ripetuto più volte è contento del Sassuolo e può fare ancora di più. Il mercato è alle porte e tutto è possibile, siamo tranquilli e sereni.

Futuro al Napoli per Laurientè? Fa piacere avere l’interesse di grandi club come può essere anche il Napoli, ma in questo momento gli azzurri sono impegnati a gestire cose interne, quindi per il momento tutto tace.

Laurientè è un giocatore dinamico a cui piace saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ovviamente non si può fare il paragone con Kvaratskhelia che ha fatto un ottimo campionato e nessuno lo conosceva. Posso solo fargli i complimenti per quello che ha fatto al Napoli perché ha fatto molto bene.