Maddaloni, ex ct Cina: “Il Napoli con la cessione di Kim perde il miglior centrale al mondo”

Massimiliano Maddaloni, ex ct della Cina, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli con la cessione di Kim perde il miglior centrale al mondo, che è diventato tale grazie anche al merito di Spalletti della squadra. La clausola è molto bassa se consideriamo le sue caratteristiche, quindi la corsa è presto fatta ed è facile immaginare che sia già in partenza per il Bayern Monaco o per qualche altro top club che andrà forte su di lui. Il Napoli su un giapponese? Ito e Itakura sono due profili che hanno l’esperienza del calcio europeo, un po’ come successo già a Kim al Fenerbahce. Il problema non è tanto scegliere un calciatore di una determinata nazionalità, ma prendere un calciatore con le caratteristiche di Kim. Ed è molto difficile trovare uno così grosso e così veloce, come il sudcoreano. Itakura è più lento e compassato rispetto a Kim, quindi questo è il problema principale. Resta un buon giocatore, ma non ha il passo e la velocità per coprire tutto il campo e di completare Rrahmani. L’arrivo di Garcia? Secondo me il Napoli ha avuto più di qualche rifiuto dai grossi allenatori, mentre qualcuno non è potuto venire come Italiano che era ancora sotto contratto. L’insieme delle componenti ha portato Garcia sulla panchina del Napoli. Spero che il Napoli possa trattenere i suoi giocatori migliori, al netto di Kim. Spalletti è stato straordinario nell’amalgamare i suoi talenti, ma se la rosa resta forte il Napoli può continuare a fare benissimo anche con Garcia in panchina. De Laurentiis? Lo conosciamo, è un uomo di spettacolo, anche se ha messo un po’ troppa pressione sulle spalle di Garcia, chiedendogli la finale di Champions”.

