Iacomino: “Osimhen resterà al Napoli, in un aspetto è superiore a Mbappè”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi Iacomino, talent scout ed intermediario:

Kim in partenza ed Osimhen confermato?

“Sappiamo tutti che, con la clausola e la volontà di un giocatore, è necessario che un club paghi la suddetta per salutare un calciatore. Molti lo danno al Bayern, anche se non escludo eventuali inserimenti decisivi del Manchester United. Per Osimhen credo si vada verso un rinnovo del contrato per altri due anni, con ingaggio sui 6,2 milioni di euro. Già nel suo primo anno, quando in molti ne criticavano la tecnica, invitavo ad osservarne le potenzialità nell’esplosività, in cui può dirsi quasi superiore a Mbappè. La sua permanenza, dunque, potrebbe consentirgli di crescere ancor più, a meno che il Newcastle non assecondi le ingenti richieste di De Laurentiis. Una possibilità che reputo ipotizzabile, però, per la prossima stagione”.

Quale sarà il futuro di giovani come Zedadka, Zerbin e Gaetano?

“Come lasciato intendere anche da Rudi Garcia, credo si vada verso il via libera alla cessione dei giovani del club. Credo sia giusto concedere a questi calciatori la possibilità di esprimersi con continuità in altre realtà. Posso inoltre dirvi che il Napoli potrebbe acquisire le prestazioni di un giovane algerino interessante. Parliamo di NAssim Reshidi, un 2007, trequartista di piede sinistro. Un ragazzo che ha fatto benissimo e l’avvocato che lo segue sta lavorando per poterlo far approdare all’ombra del Vesuvio”.

Danso piace molto a Rudi Garcia?

“Si sono fatti tanti nomi oltre Danso, come Veiga. Credo che Samardzic e Koopmeiners potrebbero essere definito con Udinese ed Atalanta. Il Napoli, con il tesoretto della Champions e della cessione di Kim, potrà muoversi con una certa sicurezza per rimpiazzare il partente coreano ed ulteriori eventuali addii”.

Anche Brozovic pare aver accettato venti milioni annui in Arabia: crede che i sauditi possano seguire un percorso simile a quello del calcio cinese?

“Brozovic è un calciatore di grande qualità, l’abbiamo visto anche nella finale di Nations League. E? un peccato che un giocatore ancora capace di dimostrare tanto come il croato lasci anzitempo il calcio che conta. L’Arabia Saudita è un Paese in piena espansione, con una certa rivalità geopolitica con gli Emirati. Basti pensare che, anche in Formula 1, il progetto potrebbe portare i sauditi a proporre ben due circuiti. Si tratta di sport molto seguiti e dalla grande risonanza, anche se andrà osservata la tenuta nel tempo. Se mancherà la costanza e la capacità di proporre calciatori di qualità, e di confermarsi anzitutto a livello regionale il movimento saudita rischia di emulare il percorso fatto dai cinesi”.

Chiesa in orbita Napoli?

Sicuramente uno tra Chiesa e Vlahovic verrà ceduto, a maggior ragione se l’intento è quello di fiondarsi su Milinkovic-Savic, per cui serviranno risorse nuove e da individuare nelle cessioni. Posso dire, a tal motivo, che una trattativa tra Napoli e la Juventus per Federico è in corso. Non è semplice, sussistono ancora problematiche relative proprio all’approdo di Giuntoli in bianconero. Tuttavia, è ormai un mese che confermo la presenza di una trattativa che continua a svolgersi, e che potrebbe beneficiare anche della cessione di azzurri come Lozano e Politano”.

Bernardeschi potrebbe tornare in Italia?

“C’è stata una proposta, declinata, anche al Napoli. Bernardeschi potrebbe approdare a Salerno, anche se in questo caso bisognerebbe attendere la decisione del presidente Iervolino su Sousa, il cui comportamento relativo alla trattativa con il Napoli non è stato gradito dal patron. È un tecnico che ha convinto la dirigenza per i risultati sul campo, portando la squadra, nel suo secondo anno di massima categoria, ad una tranquilla salvezza ed alla possibilità di aspirare alla parte sinistra della classifica”.