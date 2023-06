Gazzetta – Sul rinnovo di Osimhen si dovrà ragionare su diverse cifre

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive sul momento di mercato che riguarda il Napoli, in particolare in merito a Osimhen. “Il presidente dovrà proporre il suo nuovo ingaggio per prolungare il contratto e la controparte prenderà tempo per dare delle risposte, al tempo stesso chiedendo al numero uno del Napoli quale sarà la cifra effettiva che accetterà per cedere il giocatore. Perché Bayern, Psg, Chelsea e Manchester United sembrano pronte ad aspettare il momento per proporre l’offerta giusta. E il quid sta proprio in questo, perché se De Laurentiis valuta almeno 120 milioni di euro il proprio centravanti, l’agente ne dedurrà che anche sul nuovo ingaggio bisognerà ragionare su cifre completamente diverse. Ancora il club non ha palesato la propria offerta ma immaginiamo, visto che attualmente il centravanti percepisce 4,5 netti (oltre ai bonus) ci si possa spingere intorno ai 6 milioni non di più. Anzi a dire il vero sarebbero già abbastanza fuori della policy aziendale che il Napoli si è dato, raggiungendo ottimi risultati in campo e a bilancio. Una chiave che potrebbe avvicinare le parti, sta nel fatto che tecnicamente il contratto potrebbe continuare a sfruttare i benefici fiscali del “decreto crescita” perché il professionista straniero ha avuto anche una figlia in Italia e acquistando un appartamento sul nostro territorio può restare con lo stesso regime. Sei milioni netti sarebbero meno di otto lordi”.

