Cds Campania – “ADL FISSA IL PREZZO DI VICTOR”. I dettagli

acciamo il prezzo. Tutto ha un prezzo. Soprattutto l’esperienza: De Laurentiis ha tra le mani un centravanti letterario con la maschera di Zorro che con Garcia ci starebbe a meraviglia – è una storia già scritta – ma i boomerang delle mega offerte rifiutate in passato insegnano che la corda si spezza per tutti e gli anni passano. E insieme anche la forza contrattuale, fino al parametro zero: ecco perché Victor Osimhen, l’uomo mascherato che sposta gli equilibri, è incedibile ma non troppo. Non proprio: «», ha detto lunedì Adl pensando a quei 150 milioni che un giorno diventano 130 (minimo per rispondere al telefono) e un altro 149. Sono incedibili-cedibili anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, la coppia di scontenti della Juve: 80 milioni per parlare del centravanti e 45 per ragionare del collega. In-cedibile è Nicolò Barella, 26 anni e un’anima grande quanto il centrocampo dell’Inter e della Nazionale: per lui s’è mosso il popolo nerazzurro, è stato dichiarato «Intoccabile», ma se arrivasse un’offerta compresa tra 80 e 90 milioni bisognerebbe ritoccare la sceneggiatura. Funziona così: sono le leggi del mercato e dei bilanci, della vita di un club. Presente e futuro. E chi dice che le bandiere non esistono più dovrebbe chiacchierare con gli arabi come hanno fatto Benzema e Koulibaly.