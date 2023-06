Cagni, all.: “Garcia? Ha usato due volte un termine che a me non piace: “speriamo””

L’allenatore Gigi Cagni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Ho letto alcune delle dichiarazioni di Garcia che ha rilasciato ieri in sede di presentazione e mi ha colpito il fatto che abbia usato due volte un termine che a me non piace: “speriamo”. È una parola che non ho mai usato, non uso perché non mi piace come termine, non mi dà soddisfazione. Lui l’ha usato quando ha detto speriamo di fare risultati come l’anno scorso. La cosa che, invece, mi è piaciuta molto è quando ha detto che la squadra gli è piaciuta perché difendeva tutta insieme. Quindi vuol dire che ha capito e già sa cosa deve fare per vincere. Io lo dico sempre che la prima cosa da fare è non prender gol, poi siccome hai giocatori di grandissima qualità offensiva prima o poi il gol arriva. Secondo me Garcia, sempre ieri in conferenza stampa, ha centrato l’obiettivo quando ha detto che a partire dal ritiro la squadra dovrà essere consapevole della vittoria ma dovrà anche ricominciare da zero per trovare nuovi stimoli. Che poi è la difficoltà più grossa”.

