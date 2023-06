Lucchesi: “Rudi Garcia buona soluzione per il Napoli, è un profilo top per una big europea”

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro su Radio Marte:

“Rudi Garcia è una buona soluzione per il Napoli, è un allenatore dal profilo alto, da grande squadra europea. Certo, l’eredità di Spalletti è molto gravosa e il Napoli ha raggiunto un livello molto alto. Non è poi mai facile ripetersi e continuare a vincere ma l’importante è che sia piaciuto a De Laurentiis e che il rapporto tra i due vada sempre bene. Scegliere un nuovo allenatore è difficilissimo e quindi apprezzo molto la capacità di De Laurentiis di scegliere sempre le persone giuste e avere successo. Non è mai capitato che abbia sbagliato un colpo, il presidente, c’è da fidarsi di lui, in quanto a verifica delle giuste risorse umane della sua azienda non ha rivali.

Certo, poi c’è spesso un corto circuito con l’allenatore di turno ma speriamo non accada. In conferenza mi sono piaciuti sia De Laurentiis che il tecnico, hanno avuto un profilo giusto secondo me. Garcia è l’allenatore giusto tatticamente? Per dare continuità al progetto di Spalletti si poteva forse prendere un tecnico vicino a Luciano, con il rischio però di fare una fotocopia in bianco e nero della splendida pagina a colori vissuta. Meglio uno come Garcia che può garantire in linea generale una certa continuità di gioco. Fondamentale sarà capire che tipo di giocatori avrà a disposizione e sarà importante anche definire presto il ruolo del direttore sportivo, chiarendo o sciogliendo il rapporto con Giuntoli, perchè un ds non è solo quello che acquista e che vende, ma anche colui che fa da filtro tra staff tecnico e società”.