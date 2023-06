Baldanzi ed Orsolini non sono prioritari in casa Napoli

Baldanzi ed Orsolini, due dei nomi più interessanti del calciomercato. Otavio che comincia a sentirsi sempre più spesso. Di loro, in orbita Napoli, ha parlato a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, Ciro Venerato:

Futuro di Baldanzi ed Orsolini?

“Il Napoli, ad oggi, non ha ancora fatto una telefonata all’Empoli o a Pastorello. Ciò induce a credere che il calciatore non è ancora una priorità degli azzurri. Il Napoli, in quel ruolo, gode delle prestazioni di Raspadori. Se il Napoli non ha affondato, va detto che vi è stata qualche chiacchierata con Roma e Milan. Anche su Orsolini, devo dire, non mi arrivano notizie di particolari affondi da parte del Napoli. Sul calciatore c’è l’interesse di Fiorentina e Lazio, in sostituzione di Berardi, ed anche del Fenerbahce di Montella”

Otavio possibile operazione per il Napoli?

“Non ho alcun riscontro. La clausola, attivabile dal 15 luglio, è di 40 milioni, cifra ben lontana dai parametri del club partenopeo. Inoltre, nel ruolo di Otavio andrebbe considerata la permanenza – eventuale – di Zielinski. Il polacco è un calciatore che a Rudi Garcia non dispiace. Il club azzurro potrebbe anzi rinnovare il contratto al trequartista, sempre rientrando nel range dei due milioni e mezzo. La Lazio non credo, difatti, potrebbe andare molto oltre nelle proposte da fare al calciatore azzurro”