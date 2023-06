Ventura: “Garcia? Difficile portare novità in una macchina quasi perfetta come il Napoli”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, primo allenatore a fermare Garcia nel 2013 con il: “L’addio di? La squadra era assolutamente competitiva e giocava divertendosi, era il massimo che un allenatore potesse pretendere. Ci saranno dei motivi dove è impossibile sindacare non mettendosi dentro. Mi metto nei panni di un tifoso napoletano, è un peccato perché quando si crea quell’alchimia tra squadra, società e allenatore è un peccato interrompere perché ilha vinto lo scudetto e ha il rammarico di non aver potuto proseguire in. È stato sfortunato a perdere, senza quei problemi sarebbe potuto arrivare in fondo. Quando cambi allenatore è evidente che qualche modifica verrà apportata perché il nuovo tecnico avrà il suo modo di vedere il calcio. L’augurio da tifoso del calcio è che anche se dovesse cambiare qualcosa, rimanga lo spirito e la voglia di giocare che ha fatto vedere ilquest’anno. Quando fermainel 2013? Credo che ladisviluppasse tematiche leggermente diverse rispetto al. Illa profondità la prendeva conla prendeva con. Giocava nell’aggressione alle spalle e non con un calcio ragionato come quello delquest’anno. Oggi, in una squadra che ha sfiorato la perfezione quest’anno, portare nuove idee è un fatto complicato. Il calcio fa parlare chiunque quindi si può dire tutto il contrario di tutto, adesso l’unica cosa è l’augurio che dicevo prima che qualsiasi modifica non vada a tarpare le ali, ma a migliorare i risultati, cosa difficile perché ilha sfiorato la perfezione come dicevo prima. Credo cheabbia stimoli enormi, ma ha preso un prodotto talmente perfetto che spero riesca a mantenerlo tale. Dopo quella fatidica garasi arrabbiò perché esultai al gol die secondo me non meritavamo di perdere. E lui disse ‘come mai quando fa gol allanon esulta e quando fa gol contro di noi sì?’. Sono cose che fanno parte del calcio. Quando si è parlato diin chiavemi sembrava strano per la struttura di squadra diversa da quella del. Era impensabile cambiare il modulo togliendo giocatori come. Il problema è come viene sviluppato il gioco. Un giocatore in due modi di interpretare può sviluppare tematiche differenti e produrre di più o di meno.ha un impegno per cui va aiutato e supportato perché non è facile migliorare ilanche se ci sarà sicuramente un po’ di mercato per alzare l’asticella. Era talmente codificato tutto che sono equilibri delicati che vanno analizzati con calma e oleati più che cambiati“.