Transfermarkt – Osimhen è il più prezioso della Serie A, e di sempre

Stagione straordinaria quella 2022/23 per il calcio italiano, con tante sorprese, molti traguardi, ottime campagne europee e internazionali, e diversi record. Uno di questi ultimi vede Victor Osimhen confermarsi MVP della Serie A con un valore di 120 Mio. € che gli vale inoltre la corona di giocatore più prezioso della storia della Serie A su Transfermarkt.

Non è un un record banale quello del nigeriano del Napoli, il precedente detentore del primato era il Paulo Dybala versione 2018, per intenderci in quel periodo conseguente l’affaire Neymar che drogò il mercato e portò il sito ad adeguare i propri valori al rialzo, ma prima della depressione economica post-Covid che costò una porzione di valore a quasi tutto il database.

Non è difficile spiegare un valore così alto, un valore anomalo per la Serie A ma che giunge a coronamento di una stagione strepitosa, culminata con la vittoria di una Serie A dominata in lungo e in largo, il primo quarto di finale partenopeo in Champions League, una classifica cannonieri stravinta, e un interesse sul mercato spasmodico, che vede il nome del centravanti ex Lille accostato alle grandi squadre europee in cerca della propria punta di diamante. Un attaccante così prolifico, fisico, atletico, non può non essere uno dei bersagli principali del prossimo calciomercato estivo.

Come detto, il precedente record de La Joya è stato superato, e per la prima volta è un napoletano ad avere il valore più alto di una stagione di Serie A. Fonte Transfermarkt.it