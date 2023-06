Social Rudi: per lui uno stadio Maradona in più

E’ anche uomo/social il nuovo tecnico azzurro. E da quando ha annunciato il suo arrivo al Napoli ed il suo gradimento per la piazza, c’è stato un incremento dei suoi followers: cinquantamila in più, in pratica un sold out al Maradona. Scrive Il Mattino: “Garcia conosce bene la forza dei social, sa che anche da lì passeranno i messaggi più importanti per la piazza e per i suoi calciatori, non lascia nulla al caso. Poco dopo l’annuncio di De Laurentiis, ha salutato subito i tifosi: poche parole, asciutte, mirate. Come lui, in sostanza. Rudi mira al sodo e poco importa se qualche napoletano si sarebbe aspettato un po’ di passionalità in più. Ci sarà tempo per farsi avvolgere dai suoi nuovi colori. Dai canali ufficiali parla di tutto: delle partite giocate in stagione, degli incontri con i colleghi, delle lezioni di tattica per gli appassionati del genere.”

Factory della Comunicazione