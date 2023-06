Pistocchi: “Ho molti dubbi su Garcia, non mi sembra capace di far compiere un salto di qualità al Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

“Vedo in tanti dire cose molto scontate su Garcia al Napoli. Sulle idee di calcio e sui concetti credo che sarà difficile che il Napoli possa ripetere l’annata fatta con Spalletti… Molto dipenderà però dalla squadra che gli metterà a disposizione De Laurentiis. Garcia è un buon allenatore, ma non mi sembra il profilo capace di far compiere il salto di qualità al club. L’asticella si è alzata a Napoli, soprattutto dopo l’ultima stagione.

Io ho molti dubbi su Garcia, per questo. Con Spalletti abbiamo visto un vero capolavoro, sia tecnico che gestionale. Il Napoli ha vinto lo Scudetto in maniera dominante, dopo 33 anni di digiuno. C’è stato poco riconoscimento da parte di parecchi, De Laurentiis compreso, nei confronti dell’allenatore. Non si può dire che questo Napoli possa essere allenato da chiunque.

Di positivo c’è che la squadra ha un’identità precisa dopo due anni di lavoro di Spalletti. Se Garcia è intelligente, può ripetere una buona annata sfruttando quanto fatto da chi prima di lui. Avrei puntato su un allenatore più fresco, uno come Nagelsmann o ten Hag. Anche Maresca mi sarebbe piaciuto molto, che è al Leicester dopo aver fatto da secondo a Guardiola. Mi piacerebbe vedere nel Napoli un miglioramento nel collettivo, non solo nelle individualità.

In alcune partite si sono viste alcune cose che non hanno funzionato bene, quindi nei concetti di gioco questa è una squadra che può ancora perfezionarsi e migliorare. Sono curioso di vedere cosa farà Garcia, gli auguro il meglio, ma in molti parlano in maniera ottimistica senza averlo mai vista lavorare. Quando finisci ad allenare in Arabia Saudita e vieni esonerato perché la squadra gioca male, non è certo una medaglia nel curriculum”.