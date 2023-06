D’Avanzo, ag. FIFA: “Squadra che vince, di solito, non si cambia, e al Napoli ci sono molti cambiamenti repentini”

L’agente FIFA ed avvocato, Katia D’Avanzo, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Il Napoli rischia di dissipare il gap maturato in questa stagione con i tanti addi di questa estate?

“Siamo in un momento, per il Napoli, che non si potrebbe dire di conferma. Squadra che vince, di solito, non si cambia. Ci sono molti cambiamenti repentini. La scelta di un allenatore che, seppur bravo, annovera un esonero in Arabia non può garantire, nell’immediato, i successi di Luciano. Il problema fondamentale è quello di non aver garantito continuità, come invece accaduto per altre squadre. L’Inter, infatti, anche se la società non offre sempre le garanzie richieste, gode di una dirigenza stabile. Per il prossimo campionato punterei sui club di Milano. Cercheremo di capire se la proprietà americana saprà garantire competitività, così come quella nerazzurra”