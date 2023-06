Il Napoli guarda in casa dell’Atalanta (e non solo) per i rinforzi a centrocampo

Il mercato del Napoli può cominciare, ed in attesa di capire gli spostamenti in entrata e in uscita, il club partenopeo guarda in casa dell’Atalanta per eventuali rinforzi a centrocampo, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport. “Fisicità Il Napoli ha una sua lista articolata di soluzioni per integrare un reparto che ha in Lobotka e Anguissa i punti di riferimento e in Elmas e Gaetano delle alternative competitive. Si pensa a profili che assicurino qualità e fisicità. A cominciare dall’olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, classe 1998, che in quest’ultimo campionato è andato in doppia cifra: 10 gol. L’olandese sa stare più vicino alla porta, per sfruttare la sua potenza di tiro, ma può anche trasformarsi in un mediano davanti alla difesa, per un ipotetico 4-2-3-1 che potrebbe essere anche una soluzione per il Napoli. Per lui si parla di cifre oltre i 30 milioni, ma i discorsi da aprire con l’Atalanta sarebbero diversi e allora le cose potrebbero essere valutate in maniera complessiva. Un altro profilo seguito da tempo è quello del tedesco dell’Udinese, classe 2002, Lazar Samardzic, Sarebbe l’ideale sostituto, eventule, di Zielinski perché unisce buona qualità e assicura ancora più fisicità del polacco”.

