Il dolce post di Juan Jesus

Arrivato tra lo scetticismo generale, con il marchio di fabbrica del bidone assicurato, di un giocatore inutile se non dannoso. Invece Juan Jesus ha fatto ricredere tante persone, distinguendosi per attaccamento alla causa azzurra, per un carattere da leader con tanto di prestazioni in campo impeccabili, con qualche rete pesante come in occasione dell’ultimo Napoli-Bologna. Una serie di partite diluite in due anni che gli sono valse il soprannome di BatJuan. Ma il suo ultimo post su Instagram non poteva che dedicarlo all’allenatore che più di altri, ha contraddistinto la sua carriera, ossia Luciano Spalletti. Ecco le sue parole: “Il mio grazie arriva da lontano. Basta guardare il video e leggere il labiale. Anni fa non vestivamo ancora questa maglia ma proprio a Napoli me lo urlasti a fine partita. Lo abbiamo desiderato per tanto tempo, ci siamo allontanati e ritrovati. Alla fine ce l’abbiamo fatta proprio in questo stadio, insieme con la maglia del Napoli. Non potevamo sognarlo più bello. Era tutto scritto. Grazie Mister!”.

Factory della Comunicazione

Fonte Instagram.