Gazzetta – Garcia ha chiesto la conferma di Osimhen! Nel mirino anche Danso e Gabri Veiga

Il Napoli cambia ma non troppo. Da Luciano Spalletti a Rudi Garcia ( che sarà presentato ufficialmente alla stampa lunedì ) con proiezione calciomercato e conferma del modulo 4-3-3 per dare continuità tattica e di progetto. Tutti confermati in blocco nei piani di ADL per non stravolgere il lavoro fatto fino ad oggi, l’unico partente quasi certo sarà Kim Min-Jae in direzione Bayern Monaco. E allora caccia ai giovani talenti di lusso sparsi per il mondo, dal fortissimo centrale del Lens, Kevin Danso, alla classe pura di David e Gabri Veiga, il Napoli è pronto a gettare le basi per il futuro come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sul mercato azzurro:

Factory della Comunicazione

“Si è discusso più dei giocatori da trattenere, rispetto a quelli da acquistare. Su tutti Victor Osimhen. De Laurentiis ha fatto intendere di essere disposto a cederlo davanti ad un’offerta di almeno 120 milioni, ha ribadito questo concetto a Garcia e lo farà anche all’agente dell’attaccante quando le parti si incontreranno per valutare l’eventualità di un rinnovo.

Quanto alle entrate, è sempre più concreta la possibilità di intervenire per un difensore centrale al posto di Kim, diretto al Bayern per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il nome più interessante è quello di Scalvini, giovane ma già ampiamente svezzato dal calcio italiano con l’Atalanta di Gasperini, n cima ad una lista che prevede altri profili stranieri come Danso, Ito, Itakura e Hancko. Gli altri movimenti restano legati alle uscite e anche in questo caso gli obiettivi sono già stati individuati: Koopmeiners (Atalanta) e Gabri Veiga (Celta) per il centrocampo, David (Lilla) per l’attacco”.