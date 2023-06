Gazzetta – ADL non libererà Giuntoli per la Juve, il Ds si aspettava un senso di riconoscenza

Rudi Garcia è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli, Cristiano Giuntoli era in Versilia, dove si trova tuttora, per godersi un periodo di vacanza con la famiglia. Ha saputo della nomina come tutti, attraverso il tweet presidenziale che ha sciolto ogni riserva sul casting. Già questo basterebbe ad inquadrare un rapporto ai minimi termini con Aurelio De Laurentiis, anche perché il d.s. in passato ha sempre tenuto vivi i contatti con i tecnici sondati dal presidente prima della scelta e dei proclami ufficiali. Da tempo, invece, non c’è una linea di dialogo attiva tra le due parti. Quando giovedì seraè stato annunciato come nuovo allenatore delera in Versilia, dove si trova tuttora, per godersi un periodo di vacanza con la famiglia. Ha saputo della nomina come tutti, attraverso il tweet presidenziale che ha sciolto ogni riserva sul casting. Già questo basterebbe ad inquadrare un rapporto ai minimi termini con Aurelio De Laurentiis, anche perché il d.s. in passato ha sempre tenuto vivi i contatti con i tecnici sondati dal presidente prima della scelta e dei proclami ufficiali. Da tempo, invece, non c’è una linea di dialogo attiva tra le due parti.

Factory della Comunicazione

Giuntoli è rimasto scottato dal no secco detto da De Laurentiis più di due mesi fa, quando con lo scudetto già in vista gli ha chiesto di essere liberato al termine della stagione. Si sarebbe aspettato un maggior senso di riconoscenza dopo gli otto anni trascorsi a Castel Volturno. L’ottimo lavoro svolto a Napoli, sia nella ricerca di talenti sia nella gestione degli esuberi, non poteva passare inosservato, in particolar modo dopo la cavalcata del titolo firmata dalle sue intuizioni.

Offerte Per questo la Juve è fortemente intenzionata ad affidargli la responsabilità della risalita dopo una stagione travagliata, ha bisogno di un’amministrazione funzionale e sostenibile delle risorse e gli ha anche preparato un ricco contratto quinquennale, ma Giuntoli ha ricevuto anche altre offerte prestigiose. Il presidente, dal canto suo, non ha gradito la richiesta del dirigente. Se già normalmente De Laurentiis ha molto a cuore il rispetto dei contratti, interrompere un rapporto per favorire una rivale non lo entusiasma affatto. Così, è calato il gelo tra le parti. Ma è un silenzio che non è destinato a durare ancora a lungo, anzi.

Adesso che la questione dell’allenatore è stata risolta, si ragionerà sulla posizione del direttore sportivo. Il suo contratto scadrà nel 2024 ed entro la fine del mese dovrebbe arrivare la decisione. Si saprà, dunque, se continuerà a ricoprire la stessa carica da separato in casa o se sarà effettivamente svincolato e a quali condizioni.

Movimenti Che resti o meno, il Napoli non ha in mente di sostituirlo con un profilo corrispondente. Le mansioni di Giuntoli saranno ridistribuite negli aspetti tecnici ed economici. Per i primi saranno le figure di Micheli e Mantovani, responsabili dello scouting, ad ereditare alcuni degli oneri, con l’a.d. Chiavelli che seguirà maggiormente da vicino lo sviluppo delle trattative. A questi si aggiungerà con ogni probabilità Antonio Sinicropi, diplomatosi a Coverciano come direttore sportivo e compagno di Valentina, la secondogenita del presidente nonché capo dell’area marketing del club.

Fonte: Gazzetta