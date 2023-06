Garcia e quella storica rivalità con la Juve che appassionerà il Maradona

Riannodare il filo dieci anni dopo non sarà un’operazione semplice. Dieci anni fa Walter Sabatini portò Rudi Garcia a Roma. Molti aspettavano Allegri, nessuno immaginava che il nuovo allenatore sarebbe stato un francese, due anni prima vincitore della Ligue 1 col Lilla. L’obiettivo era il primo posto anche in Serie A e per due stagioni di fila gli sfuggì non di molto e sempre per colpa della Juve. Dieci anni dopo quel debutto italiano Aurelio De Laurentiis, in prima persona, lo ha voluto a Napoli per offrirgli una nuova possibilità. Ora la Juve non fa più paura. Semmai è il contrario, è la Juve ad aver paura del Napoli.

E forse questo intreccio bianconero può aver inciso nella scelta delaurentiana: Garcia è un nemico storico della Juve dai tempi in cui suonava il violino, tempi rinfrescati nella Champions 2019-20 quando il suo Lione mise fuori il Ronaldo juventino agli ottavi. In conferenza stampa, Rudi inviò questo messaggio: «Devo chiamare i miei amici a Roma, li abbiamo eliminati!». Il titolo di anti-bianconero è un bel modo di presentarsi al Maradona.

Garcia era arrivato a Roma dopo l’anno del 4-3-3 di Zeman, poi sostituito da Andreazzoli. E’ anche una delle ragioni per cui arriva a Napoli al posto di Spalletti. Non scardinerà la squadra, mica è pazzo, proseguirà in quella direzione anche se negli anni successivi alla Roma il suo calcio è passato anche attraverso moduli diversi. Per restare all’Olympique Lione, vinse la sfida con la Juve (e altre ancora in quella stagione) col 3-5-2, con Denayer, Marcelo e Marçal in difesa. In ogni caso, se non cambierà il modulo, a Napoli potrebbe cambiare un po’ il movimento della squadra, la sua parte offensiva.

Con Spalletti la squadra teneva palla e la faceva girare che era una bellezza, con eleganza e velocità, con tecnica (che resterà invariata, si spera per il Napoli) e ragionamento. Garcia alla Roma puntava di più sulla verticalizzazione, aveva un lanciatore come Totti, il miglior lanciatore del calcio italiano degli anni Novanta/Duemila, per gli scatti di Gervinho e successivamente di Salah.