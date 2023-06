De Laurentiis è convinto che il Maradona sia una cosa sola col Napoli, ma bisogna metterci mano per lavori importanti

La SSCN avrà ancora 5 anni di concessione col Comune di Napoli per l’uso dello stadio Maradona di Fuorigrotta, ma De Laurentiis vorrebbe di più, come scrive oggi Il Mattino. “De Laurentiis si è convinto che il Maradona e il Napoli sono una sola cosa, non possono essere divisi, ma bisogna metterci mano per lavori importanti «Per renderlo uno stadio moderno, ancora più sicuro e all’altezza della città» ripete spesso l’ex rettore. Servono però finanziamenti concreti dei privati, perché certo il Comune non può di tasca sua imbarcarsi in una avventura da una ottantina di milioni. Perché ha la casse sotto tutela del Patto per Napoli oltre che vuote e poi giustificare una simile spesa sarebbe difficile innanzi agli organi di controllo. Di qui l’apertura di Manfredi al patron di un project financing in cambio di una concessione la cui durata sarà simmetrica agli investimenti che eventualmente de Laurentiis volesse fare.

Factory della Comunicazione