CdS – Garcia “anti-bianconero”, è un bel modo di presentarsi al Maradona

Pare che ci sia un filo che lega il Napoli al suo nuovo allenatore Rudi Garcia, la rivalità antica contro la Juventus, che nel suo periodo alla Roma, se non solo, il tecnico francese ha mostrato in maniera nemmeno troppo velata, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Riannodare il filo dieci anni dopo non sarà un’operazione semplice. Dieci anni fa Walter Sabatini portò Rudi Garcia a Roma. Molti aspettavano Allegri, nessuno immaginava che il nuovo allenatore sarebbe stato un francese, due anni prima vincitore della Ligue 1 col Lilla. L’obiettivo era il primo posto anche in Serie A e per due stagioni di fila gli sfuggì non di molto e sempre per colpa della Juve. Dieci anni dopo quel debutto italiano Aurelio De Laurentiis, in prima persona, lo ha voluto a Napoli per offrirgli una nuova possibilità. Ora la Juve non fa più paura. Semmai è il contrario, è la Juve ad aver paura del Napoli. E forse questo intreccio bianconero può aver inciso nella scelta delaurentiana: Garcia è un nemico storico della Juve dai tempi in cui suonava il violino, tempi rinfrescati nella Champions 2019-20 quando il suo Lione mise fuori il Ronaldo juventino agli ottavi. In conferenza stampa, Rudi inviò questo messaggio: «Devo chiamare i miei amici a Roma, li abbiamo eliminati!». Il titolo di anti-bianconero è un bel modo di presentarsi al Maradona”.

Factory della Comunicazione