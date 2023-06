CdS – Garcia al Napoli non scardinerà la squadra

C’è tanta attesa per vedere finalmente il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, all’opera, dopo il capolavoro costruito da Luciano Spalletti. Il tecnico francese, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non snaturerà la squadra, anzi proseguirà sulla stessa strada iniziata dal suo predecessore. “Garcia era arrivato a Roma dopo l’anno del 4-3-3 di Zeman, poi sostituito da Andreazzoli. E’ anche una delle ragioni per cui arriva a Napoli al posto di Spalletti. Non scardinerà la squadra, mica è pazzo, proseguirà in quella direzione anche se negli anni successivi alla Roma il suo calcio è passato anche attraverso moduli diversi. Per restare all’Olympique Lione, vinse la sfida con la Juve (e altre ancora in quella stagione) col 3-5-2, con Denayer, Marcelo e Marçal in difesa. In ogni caso, se non cambierà il modulo, a Napoli potrebbe cambiare un po’ il movimento della squadra, la sua parte offensiva. Con Spalletti la squadra teneva palla e la faceva girare che era una bellezza, con eleganza e velocità, con tecnica (che resterà invariata, si spera per il Napoli) e ragionamento. Garcia alla Roma puntava di più sulla verticalizzazione, aveva un lanciatore come Totti, il miglior lanciatore del calcio italiano degli anni Novanta/Duemila, per gli scatti di Gervinho e successivamente di Salah”.

