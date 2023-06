Rino Foschi: “Garcia, De Laurentiis non poteva scegliere di meglio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rino Foschi, ex presidente e direttore sportivo del Palermo: “Approvo la scelta di Rudi Garcia, che conosce già la Serie A e ha fatto molto bene. Non ha raggiunto il massimo alla Roma, ma al Napoli si troverà bene. Meglio di così, De Laurentiis non poteva scegliere per il post-Spalletti. E’ un grande uomo, ha grande personalità e riuscirà a dare la giusta continuità al progetto. Poi è un tecnico capace, che sa trarre il meglio dai suoi. I risultati fanno la differenza nella vita di un allenatore, Spalletti anche ha avuto le sue discussioni quando le cose non sono andate al massimo. Garcia ha avuto momenti particolari alla Roma, l’ho seguito anche in alcuni allenamenti in quel periodo. Mi ha impressionato per come dirigeva tutti e si confrontava con il direttore. Se Giuntoli resterà, si troverà molto bene con Rudi: è un grande uomo, uno serio e che pensa solo al lavoro. Poi è uno che parla faccia-a-faccia, senza mai nascondersi. E’ un allenatore esigente, che pretende di fare il mercato in un certo modo, ma con il Napoli sarà un matrimonio ideale. De Laurentiis è stato fortunato nel trovarlo. Futuro Giuntoli? Lui e il presidente si saranno già parlati. E’ giusto che ADL non lasci andare facilmente Giuntoli, perché c’è un contratto che ha resistito ad alti e bassi. Ora tutto questo lavoro non può essere portato di punto in bianco in un altro club. Cristiano è un grande professionista, capirà esattamente la situazione e resterà a Napoli e si troverà benissimo a lavorare con Garcia”.

