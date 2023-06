Prima mossa per Garcia,il baby talento del Celta Vigo. I dettagli: clausola e durata contratto

Garcia sa tutto, come Spalletti due anni fa. Sa che Kim andrà via e che se arriva l’offertona va via pure Osimehn. E che ballano due interrogativi: Lozano e Zielinski. E non ha mosso appunti. Il Napoli vuole rendere omaggio al tecnico francese accelerando le pratiche del primo colpo: vuole mettere sul piatto 30 milioni di euro per Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo e una delle speranze della nuova generazione della Spagna. Il Golden Boy della Galizia è stato una delle rivelazioni della Liga e su di lui c’è già mezza Europa. Ma il club azzurro, come con il Betis per Fabian, si è mosso con un certo anticipo e dunque, può godere di un certo appeal proprio nei confronti del 21enne. Ha talento, duttilità, viene considerato come un eclettico centrocampista, perfetto erede di Zielinski: potrebbe arrivare questa estate nell’ottica dell’addio del polacco (o quest’anno o il prossimo). Perché Zielinski rischia di andare a scadenza, proprio come Mertens e Insigne nel 2022. A meno che non accetti di limare il suo ingaggio (ora attorno ai 4 milioni di euro) e di spalmarlo nelle stagioni successive. In ogni caso, Veiga è stato seguito per tutto l’inverno da Micheli e Mantovani, collaboratori del ds Giuntoli, e sul tavolo dell’ad Chiavelli – che di fatto in queste settimane ricopre la parte di direttore sportivo – c’è proprio l’ingaggio di Gabri Veiga. Con il suo agente ci sono stati già una serie di colloqui telefonici e persino una bozza di accordo sullo stipendio (5 anni a circa 1,9 milioni all’anno). Ma il Celta Vigo vuole che venga versata per intera la clausola (40 milioni di euro) quindi la prima offerta di De Laurentiis viene considerata non congrua. Con Fabian, dopo qualche settimana di trattativa, il Napoli decise di versare tutta la clausola da 30 milioni di euro. Fonte: Il Mattino

