Petrazzuolo: “Con Garcia si mantiene un livello europeo, Kim e Osimhen non hanno chiesto la cessione”

Antonio Petrazzuolo, direttore di “Napoli Magazine“, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli? Un annuncio che ci ha sorpreso. C’è stata una accelerata nelle ultime ore, l’annuncio del patron sa di continuità. Lui attendeva questa scintilla e ha dato l’annuncio. Rudi Garcia lo abbiamo incontrato spesso. E’ un tecnico serio e taciturno, può essere una guida importante per il Napoli e magari ha voglia di rimettersi in gioco. In realtà non credevo che arrivasse fino a fine giugno. Attendeva delle garanzie e non credo nemmeno che ha valutato 40 nomi effettivi. Avere la guida tecnica è fondamentale, anche per i calciatori e per programmare i ritiri.

La scelta di Garcia è sinonimo di continuità su quanto fatto da Spalletti. Con lui si mantiene un livello europeo, per fare bene sia in campionato che in Champions. Sono contento della scelta, perchè si ritroverà anche Lobotka, perchè gioca con un centrocampo a tre, con Anguissa e ci metto anche Zielinski, visto che nelle ultime ore si parla di nuovo che possa andare via. Il polacco è felicissimo di rimanere a Napoli.

Osimhen ha un prezzo fissato di 150 milioni di euro: Manchester United e Bayern Monaco potrebbero cacciare questa cifra, ma al momento non è arrivato niente. Kim e Osimhen non hanno chiesto di andare via: se non arriva un’offerta adeguata, Kim resta a Napoli. Anche su Kvara c’è confusione: i suoi agenti sono al lavoro per il rinnovo”.