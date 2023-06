L’ex preparatore del Napoli Saccone esprime la sua preferenza tra i tre candidati alla panchina azzurra

Corrado Saccone, preparatore atletico ex Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: “Il dopo Spalletti? Tra i tre che allenano in Francia preferisco Galtier, poi a segure Fonseca. Oggi gli allenatori sono manager, hanno staff importanti, spesso sono solo organizzatori del lavoro. Non credo che l’allenatore che verrà non vorrà metterci qualcosa di suo nel Napoli, anche se Spalletti ha fatto qualcosa di straordinario a Napoli, amalgamando i calciatori. Secondo me se verrà un tecnico dall’estero di certo proverà ad imporre la propria filosofia anche nel Napoli. La rosa, del resto, si presta anche a recepire più concetti, avendo varie conoscenze tattiche. Il possibile erede di Kim? Lucumì o Hancko? Io propenderei più per il ritorno di Koulibaly, che ha dimostrato ampiamente di amare Napoli, avendo ancora tanti amici qui… L’Inter lo sta seguendo? Ho letto, e se andasse a Milano non dovrebbe essere considerato un traditore, perché si tratta di professionisti di alto livello che hanno dimostrato, come Mertens, Hamsik ed altri, di amare Napoli e il Napoli. Ci sono caratteri particolari, per esempio Lavezzi non sarebbe mai andato alla Juventus, ma i calciatori di cui parliamo non mancherebbero di rispetto ai tifosi se andassero in altre squadre italiane”.

Factory della Comunicazione