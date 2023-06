Lega Serie A in assemblea per i diritti Tv: svelate le offerte per il prossimo ciclo

Appuntamento per questa mattina alle 11.30. La Serie A si riunirà negli uffici milanesi della Lega: all’ordine del giorno dell’assemblea c’è «l’apertura delle buste e conseguenti determinazioni». Il tema sono i diritti televisivi del prossimo ciclo (potrà essere di tre o al massimo 5 anni) e i presidenti saranno chiamati a esprimersi sulle offerte ricevute. Due giorni fa la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle proposte (nessun altro broadcaster potrà più inserirsi), ieri la consegna in busta chiusa al notaio. Oggi, di fronte ai club, verranno svelate e discusse.

La A ha deciso di mettere a bando 24 pacchetti strutturati ognuno in maniera diversa, per garantirsi il maggior numero possibile di interlocutori. Dazn si rifarà avanti, come sembra anche Sky. Dovrebbe entrare in scena Mediaset, interessata alla gara in chiaro prevista in alcune delle soluzioni. Non sembrano invece orientati a partecipare (ma solo oggi se ne avrà la conferma) altri soggetti come Amazon, Rai e Discovery. La Serie A ha fissato l’obiettivo di incasso in un miliardo e duecento milioni: per provare ad avvicinarsi al traguardo si andrà probabilmente alle trattative private, come accaduto anche negli anni precedenti.