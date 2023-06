Focolari: “Bene alla Roma ed in Francia, all’Al-Nassr esonerato per un capriccio di CR7”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Su Rudi Garcia non posso dare che buone indicazioni. Dopo la vittoria dello Scudetto ci si aspettava la conferma di Spalletti o un top manager assoluto, ma De Laurentiis ha fatto la scelta giusta se paragoniamo il nome di Garcia a quello dei vari Italiano o Galtier. Non ha niente da invidiare a questi allenatori. Alla Roma, Garcia ha fatto benissimo. E in Francia, con OM e Lione ha fatto straordinariamente, arrivando anche in semifinale di Champions League. E ha perso solo col Bayern Monaco, giocandosi la partita. All’Al-Nassr è andato per guadagnare qualche soldo, ma la squadra era prima in classifica con lui. Poi è arrivato Ronaldo, con qualche capriccio lo ha fatto esonerare e l’Al-Nassr è crollato a picco senza Garcia. È una prima scelta, è l’allenatore giusto anche caratterialmente per il Napoli. E non dimentichiamo che con ADL è difficile lavorare per chiunque, lo abbiamo visto persino con Ancelotti. De Laurentiis è un istintivo, anche quando fa i casting. Italiano e Sousa non sarebbero stati giusti per il Napoli, al momento. Garcia è superiore all’Italiano di oggi, visti gli errori in finale di Conference League. Garcia è uno intelligente, non stravolgerà la rosa e continuerà quanto iniziato da Spalletti. A patto che De Laurentiis non faccia l’errore di vendergli Osimhen. L’unica cessione sopportabile sarebbe quella di Kim, i difensori non sono impossibili da sostituire. Guardate l’Inter: ha perso Skriniar, ma ha trovato Darmian ed è andata in finale di Champions”.

