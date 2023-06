Bigon, ds: “Il Napoli? Oggettivamente la continuità tecnica sarebbe stata una garanzia”

Riccardo Bigon, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli? Oggettivamente la continuità tecnica sarebbe stata una garanzia e questo è ovvio. Le cose possono essere comunque fatte bene. Ogni anno è difficile, confermarsi nella vittoria non è mai semplice. Le carte in tavola ci sono, facendo proseguire Spalletti ci sarebbe stata qualche garanzia in più. De Laurentiis? Non ho idea di cosa si immaginasse, una delle sue doti migliori è sapersi circondare da ottimi collaboratori. Credo che con Spalletti e Giuntoli si trovasse bene, ma il calcio è fatto di mille di queste cose. Anzi, il Napoli è uno di quei club che fa meno turnover tra i dirigenti e il presidente è sempre stato bravo a dare continuità. Non so come l’abbia presa, ma ha tutte le capacità per andare avanti. Oggi come oggi quante squadre possono dire di avere un attaccante come Osimhen? Ovviamente poche. Se sta bene e fa trenta partite, fa tanti gol, è una garanzia. Se non ci sarà lui ci sarà qualcun altro altrettanto bravo. Potrebbe anche restare e proseguire nel suo percorso lì”.