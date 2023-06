PSG-Galtier risoluzione in stallo

Sembrava potesse essere ad una svolta positiva la ricerca del nuovo allenatore del Napoli, avendo individuato in Christophe Galtier, l’erede di Luciano Spalletti. Invece secondo i giornalisti di RMC, la trattativa per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel giugno 2024, vede il tecnico francese e i parigini, impantanarsi. Nell’incontro tra Galtier ed il consigliere operativo Luis Campos non si è registrato alcun progresso. Attualmente il tecnico campione di Francia è in vacanza e non ha escluso nulla per il suo futuro. Ovviamente è a conoscenza dell’interesse del Napoli ma non può scartare a priori altre destinazioni, potendo anche optare per un anno sabbatico, molto in voga tra i vincenti dei campionati nazionali. Dulcis in fundo, l’allenatore è in attesa per essere convocato dagli inquirenti sul caso di razzismo verificatosi a Nizza. E su questo punto, Galtier freme dalla voglia di fornire la sua versione”.

Factory della Comunicazione

Fonte RMC.