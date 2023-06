Napoli, Lozano in uscita: spunta il nome di Orsolini per l’attacco

Hirving Lozano potrebbe dire addio al Napoli nella prossima sessione di calciomercato estiva. Ed è per questo motivo che il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato e ha già sondato il terreno per l’eventuale sostituto del messicano. Nelle ultime ore il nome che è circolato di più è quello di Riccardo Orsolini del Bologna.

Di seguito quanto riportato da Il Mattino:

Riccardo Orsolini, l'esterno offensivo del Bologna classe 1997 che piace a diversi club di Serie A. Protagonista nell'ultima stagione con i rossoblù di Thiago Motta, secondo quanto riportato da Sky Sport su Orsolini si sarebbero mossi gli azzurri, ma anche la Fiorentina di Italiano e dall'estero il Fenerbahce, vista la sua situazione contrattuale.