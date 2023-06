I bookmakers scommettono su Galtier e Osimhen, le quote

La ricerca del prossimo tecnico del Napoli ha le ore contate, visto che inizia a stringersi il cerchio sui nomi che circolano da settimane per il “dopo Spalletti”. Lo conferma anche Superscommesse, che nel suo confronto sulle quote calciomercato dei bookmakers evidenzia come l’attenzione sia rivolta in particolare su tre nomi: Galtier, Sousa e Zidane.

Prossimo allenatore Napoli Quota più alta del confronto di Superscommesse Christophe Galtier 2.25 Paulo Sousa 2.75 Zinedine Zidane 7.50 Rudi Garcia 10.00 Roberto Mancini 15.00 Luis Enrique 10.00 Antonio Conte 15.00 Thiago Motta 15.00

L’ex allenatore del PSG risulta il principale candidato alla panchina del Napoli, con quote che oscillano tra l’1.80 e 2.25. Poco più alte, invece, quelle riservate a Paulo Sousa: nonostante ci sia l’ostacolo del pagamento di una clausola per sganciarsi dalla Salernitana, i bookmakers ritengono comunque ottime le chance di vedere il portoghese come prossimo allenatore del Napoli con quote che vanno da 2.00 fino a 2.75. Nella top 3 dei più papabili, spunta anche il nome di Zinedine Zidane, con quote che non superano la doppia cifra: tra 5.00 e 7.50. I bookmakers indicano invece come outsider Garcia, Mancini, Luis Enrique, Conte e Thiago Motta.

Quote “cambia squadra sì”: Osimhen il più a rischio del Napoli

Se Galtier risulta il favorito per la panchina del Napoli, nella comparazione delle quote “cambia squadra sì” il gioiellino del Napoli Osimhen sembrerebbe invece quello più a rischio: le quote, infatti, oscillano tra l’1.95 e 2.00. Secondo i bookmakers, meno probabilità di addio per Kvaratskhelia, Lobotka e Anguissa: le quote del georgiano e del camerunense, infatti, oscillano infatti tra il 5.50 e il 6.00, mentre per il centrocampista slovacco si riducono ulteriormente le possibilità di lasciare il Napoli, con quote che oscillano tra 7.50 e 8.00.

A cura di Francesca Capone