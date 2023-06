David Mounard: “Galtier ha un carattere fermo e con ADL…”

Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione e in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il procuratore ed ex calciatore della Salernitana, David Mounard. Di seguito le sue dichiarazioni: “Confermare una vittoria rappresenterebbe una difficoltà per qualunque allenatore ma Galtier ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, seppur chiamato a ripetere l’impresa di Luciano Spalletti. La sua personalità potrebbe aiutarlo da un lato ma dall’altro la sua fermezza caratteriale potrebbe attirargli giudizi distorti. Certo è difficile ipotizzare quanto lui e De Laurentiis vadano d’accordo, se dopo una sconfitta, piovessero delle critiche, sarebbe una dura convivenza. Eppure veder il Napoli vincere mi ha fatto impazzire perchè hanno dimostrato che si può vincere non soltanto grazie alle amicizie ma in virtù di un progetto e un’idea di gioco. Paulo Sousa ha fatto un lavoro importante a Salerno ma andrebbe incontro alle stesse difficoltà degli altri nell’accomodarsi sulla panchina azzurra. E l’incontro avuto rientra nella nostra professione in quanto non si nega a nessuno, in fondo se mi chiamasse il Napoli, ci andrei domani. Come vice Anguissa e qualcosa in più, Fofana sarebbe l’ideale avendo imparato le due fasi di gioco e avendo quel carattere da leader fondamentale per giocare a certi livelli. Più difficile trovare un sostituto di Kim che ha impressionato il mondo per come ha approcciato il campionato italiano”.

Factory della Comunicazione

Fonte 1 Station Radio.