Pistocchi: “Il Napoli ha un’ottima squadra ma non deve sbagliare le scelte e mi riferisco soprattutto all’allenatore”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Le tre finaliste in Europa? Il vero riferimento del calcio italiano è la nazionale e non sta conquistando risultati importanti. Questo è il metro di giudizio sullo stato di salute del nostro calcio. L’Inter ha fatto bene contro il City soprattutto dopo l’ingresso di Lukaku. Il Napoli è stata la squadra che ha fatto vedere il meglio in Europa per la qualità del gioco, ma contro il Milan è andato tutto male. Adesso dobbiamo parlare del futuro. Il Napoli ha un’ottima squadra ma non deve sbagliare le scelte e mi riferisco soprattutto all’allenatore. Non prenderei un gestore, non credo molto a queste figure, è difficile conquistare poi risultati. Il Napoli si merita un tecnico importante e che prosegua il discorso tecnico di Spalletti con un’idea di gioco di quel tipo. Mancini è uno di quegli allenatori particolari: non si riesce mai a capire il loro reale valore. All’Europeo c’è stato pure un pizzico di fortuna, personalmente io non prenderei lui al posto di Spalletti. Mi piacerebbe molto De Zerbi, ma De Laurentiis non paga le clausole, non lo farà neanche con Paulo Sousa che è un bravo tecnico. La Salernitana ha fatto molto bene con lui, non so se il portoghese sia pronto per il Napoli. Non è facile sostituire Spalletti, io prenderei un allenatore molto bravo. De Zerbi sarebbe il top. Lo sta seguendo pure la Juventus che sta provando a liberarsi di Allegri a costo zero. Mi stuzzica dal punto di vista tecnico Maresca, è il secondo di Guardiola e potrebbe fare il salto. Il Napoli dovrebbe scegliere un profilo capace di seguire la filosofia di Spalletti, ovvero di comandare il gioco. All’estero ci sono bravissimi allenatori, De Laurentiis non è ingenuo ed è ben consigliato”.

