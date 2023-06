Padovano: “ADL potrebbe decidere di dare un’opportunità a Sousa”

Michele Padovano, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, condotta da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte:

“Paulo Sousa allenatore giusto per il Napoli? Credo di sì, sono anni che dimostra di dare impronta seria e importante alla squadra, come la sua esperienza a Salerno dimostra: obiettivo salvezza raggiunto in anticipo e con un bel gioco. Personaggio particolare, con una carriera discontinua? È un ragazzo molto serio, la cui esperienza in Polonia dimostra che non riesce a stare senza lavorare. De Laurentiis ha dimostrato di saper gestire la società in modo eccellente, e potrebbe dare un’opportunità ad uno come Paulo che è in grande crescita.

Riscatto Simeone? Avverrà entro la settimana. Il Napoli ha mandato via giocatori importantissimi l’anno scorso prendendo giocatori altrettanto validi. Bisogna riporre fiducia in questa Società che ha dimostrato di lavorare in modo straordinario. Il Napoli poteva andare avanti anche in Europa, dove è uscito per episodi e non per demerito. La squadra resterà competitivo anche in caso di addii illustri: è la gestione societaria la sicurezza del club partenopeo”.

