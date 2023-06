Monfrecola sul futuro di Lozano: “Sogna la Premier League, ci sono club interessati”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, ex intermediario di Hirving Lozano : “La proposta delper? Credo che selascerà illo farà per un club inglese. Le voci che mi arrivano dalmi dicono che ci sono interessamenti di club inglesi. Credo chesaranno la soluzione per. Ha avuto un’annata al di sotto delle sue aspettative, quindi uno stipendio così corposo nell’ottica ingaggi dinon va bene. Quando morì, lui fu uno dei pochi a cambiare agenzia indirizzandosi verso un’agenzia sviluppata verso le compravendite in, questo è il suo sogno, è chiaro il segnale del ragazzo. Sta bene a, ma il suo sogno è quello di giocare in. La mia idea è quella che ci sono stati due motivi per cuinon ha reso al 100%, la prima riguarda la posizione in campo perché sta giocando a destra, la seconda situazione è che lui dove ha giocato è sempre stato il leader incontrastato e mai sostituito. La posizione in campo lo ha penalizzato a livello di gol.? È un ragazzo che è bravo e giovane, secondo me deve migliorare. Non è uno di quei giocatori tecnici come, si deve vedere ancora l’evoluzione. Non credo sia già pronto per un grosso club come il. È un giocatore forte in prospettiva. Se l’intenzione è prendere un giocatore per insegnargli a giocare a calcio può diventare forte.? È un giocatore più completo di, lo vogliono anche ine credo sia già pronto per un club importante come il. È già pronto ed è un giocatore duttile. Forse i costi sono alti, ma ilse lo può permettere. Io ho una particolare propensione per i giocatori messicani, lui sta facendo lada anni con l’, non ci devi lavorare. La situazione che sta vivendo il? Non sono preoccupato perché il presidente ha sempre dimostrato che il fulcro è lui,e il settore scouting con. A me piace tantissimodel, è un allenatore che fa giocare le squadre. Il nostro presidente ha sempre scelto la soluzione migliore. Cambiando allenatore e cambiando i giocatori è un rischio che si corre. Se ilriesce a fare il sacrificio di tenere almeno uno traè meglio. L’importante secondo me è la velocità, o si fanno andare via subito o si trattengono.? È un buon giocatore, come prospetto è un giocatore forte. Sa fare la fase difensiva e ha un buon piede. Seriescono a portarlo insubito può fare il salto di qualità“.