Moggi: “Spalletti ha fatto il massimo, ma adesso il Napoli ha bisogno di una guida certa”

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“De Laurentiis è vero che è il proprietario del Napoli, ma avrà dei collaboratori per scegliere il nuovo allenatore. Non è così? E allora vuol dire che capisce di calcio. Finora non ha sbagliato nulla, la scelta di Spalletti è stata ottima. Il primo anno ci sono state tantissime critiche e il fatto che allenatori come Ancelotti e Gattuso siano andati via in malo modo qualcosa significa, ma De Laurentiis ha intuito e fortuna e farà la scelta giusta”.

Il pensiero su Spalletti:

“Spalletti ha fatto il massimo, ma adesso il Napoli ha bisogno di una guida certa. Credo che Spalletti sia andato via perché ha pensato che ripetersi sarebbe stato impossibile. Lasciare da vincitori è sempre una cosa bella perché la gente ti ricorda e in effetti come si fa a non ricordare questa squadra e Spalletti! Dicono tutti che De Laurentiis è arrogante, ma a me piace perché il Bari stava per andare in serie A, il Napoli ha vinto lo scudetto, il bilancio è ottimo e quindi come imprenditore è eccellente”.