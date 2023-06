L’Aston Villa sulle tracce di Lozano. Il messicano piace a Unai Emery

L’esterno del Napoli Hirving Lozano, con contratto in scadenza fra un anno, molto probabilmente lascerà l’azzurro in questa sessione estiva di mercato. Molti club sono interessati a lui, specie dalla Premier League e Ligue 1, uno su tutti L’Aston Villa, come riportato da ilmattino.it.

Factory della Comunicazione

Anche l’Aston Villa in campo per Hirving Lozano. Come riportato dai media inglesi, il club di Premier League sarebbe interessato al messicano del Napoli vista la sua condizione contrattuale: l’accordo con il club di De Laurentiis è in scadenza tra un anno e con ogni probabilità lascerà l’Italia durante questo mercato estivo. Agli inglesi, un elemento come Lozano potrebbe far comodo, segnalato alla squadra di mercato proprio dall’allenatore Unai Emery.