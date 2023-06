Il Mattino – Sarà un “Mister G” ad allenare il Napoli, da qui non si scappa

Sono ore di attesa per il Napoli, finchè infatti non si conoscerà il nome del nuovo allenatore, che prenderà il posto di Spalletti, è tutto fermo in un limbo che aspetta solo di essere messo alle spalle. Stando a quanto scrive oggi Il Mattino, i due rimasti in lista sono Rudi Garcia e Galtier. “Galtier o Garcia. Mister G. se preferite. Da qui non si scappa. Non è ancora un conto alla rovescia per l’annuncio, ma ieri tutte le indiscrezioni portano alla pista francese. Con Galtier che ha persino già chiesto la disponibilità a Faouzi Ghoulam di far parte del suo potenziale staff (il preparatore atletico resta Francesco Sinatti, confermato direttamente da De Laurentiis). «Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato», ha rassicurato ieri il patron azzurro. Piano, perché di giravolte De Laurentiis ne ha già fatte tante in questi giorni anche se ripete ai suoi fedelissimi che il nome ce l’ha e lo annuncerà solo a fine mese. Troppi i no, senza dimenticare che il prescelto, Vincenzo Italiano, non se l’è sentita di rompere con la Fiorentina e ha scelto di restare l’ ancora un altro anno. Non è facile trovare l’erede di Spalletti e più passano i giorni e più, giustamente, aumentano i motivi di rancore nei confronti dell’allenatore dello scudetto che ha deciso di mollare tutto e andare via proprio sul più bello. Ma questa è un’altra faccenda: gli imbarazzi attuali dimostrano – al contrario di due anni fa dopo l’addio di Gattuso – che De Laurentiis era rimasto fermo, convinto che alla fine Spalletti sarebbe rimasto”.

Factory della Comunicazione