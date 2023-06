Pietro Lo Monaco: “L’insostenibile leggerezza dei nomi”

Nel corso del programma radiofonico “Punto Nuovo Sport Show”, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pietro Lo Monaco, ex dirigente sportivo del Catania. Di seguito le sue dichiarazioni:” Il Napoli è davanti una scelta delicatissima, quella del nuovo allenatore che deve essere ancorata alle potenzialità societarie. Sostituire un’istituzione come Spalletti non sarà semplice per nessuno, i nomi fatti mi sembrano troppo leggeri e neanche superiori ad alcuni allenatori italiani. Lo stesso Paulo Sousa, prima di Salerno, veniva da alcuni esoneri e c’è il rischio, che come a Firenze, dopo una prima ottima annata, paghi pegno nella seconda. Osimhen non lo cederei nemmeno per 150 milioni, non stabilirei nemmeno un prezzo. Il Napoli deve ripartire dai punti fermi, poi in futuro si vedrà, sfruttando la possibilità di non dover cedere per forza”.

Fonte Radio Punto Nuovo.