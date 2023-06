Il Mattino – Galtier si libera dal PSG, potrebbe essere la mossa a sorpresa di De Laurentiis

Il Napoli sempre in attesa di decidere per l’allenatore che prenderà il posto di Luciano Spalletti in panchina, valuta vari profili, fra cui quello di Galtier, che come scrive oggi Il Mattino, si è liberato dal PSG. “Poche ore ancora. Forse la decisione slitta perché domani De Laurentiis sarà a Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Sembrava, ormai, una corsa a due tra Paulo Sousa e Rudi Garcia ma ieri sera Galtier ha fatto comunicare al Napoli di essersi liberato dal Psg. Potrebbe essere il colpo a sorpresa di De Laurentiis: perché ieri il tecnico marsigliese ha raggiunto l’accordo con il Psg per la risoluzione del contratto. Prenderà una buonauscita da sei milioni di euro e sarà libero. A questo punto tra lui e il Napoli c’è solo la richiesta da 5 milioni di euro (sono quasi 8 milioni di euro lordi) di ingaggio per tre anni. Galtier sembra avere proprio le caratteristiche migliori per diventare l’erede di Spalletti anche se ha avuto esperienze solo in Ligue 1 (St. Etienne, Lille, Nizza e per l’appunto il Psg dove la sua stagione viene considerata “negativa”). Ed era in ballo anche due anni fa, quando poi De Laurentiis ha virato su Spalletti. Da ieri sera, dunque, Galtier è un tecnico libero e De Laurentiis ha nuovamente preso contattato (ammesso che li abbia persi). La richiesta è alta ma alla portata del club azzurro. Il Napoli è davvero vicinissimo a fare la sua scelta: la svolta domenica a Bari, dopo che l’ad Chiavelli e il patron sono stati a lungo a valutare le opzioni. Prima di prendere una decisione definitiva, il presidente, però, vuole pensarci non bene, ma benissimo. Con l’allenatore deve scattare il giusto feeling e De Laurentiis vuole lasciar sedimentare le sensazioni dopo il primo vero faccia a faccia con Sousa. Probabile che voglia rivedere Garcia. Ma a questo punto, nello sprint c‘è Galtier”.

