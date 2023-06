Giulio Peroni su Sousa, Italiano ed il futuro allenatore del Napoli

In questa lunga intervista ai microfoni di News.Superscommesse, l’esperto opinionista tv e giornalista Giulio Peroni affronta l’argomento Napoli, esprimendosi sul possibile futuro allenatore e sulle possibili operazioni di mercato del club partenopeo

De Laurentiis ha dichiarato di avere 40 candidature per il ruolo di allenatore del Napoli. Spuntano i nomi di Sousa o Galtier. Quale dei profili alla fine potrebbe realmente occupare la panchina partenopea?

“(…) De Laurentiis è un presidente molto attento ai conti. Il fatto che sia andato via Spalletti, e probabilmente stessa sorte toccherà a Giuntoli, vuol dire che la mission del nuovo Napoli non sarà di sole vittorie. Il fatto che ci siano più di 40 candidature ci fa capire che De Laurentiis non ha le idee chiare. Il nome di Sousa è certamente un nome emergente, ma non è un allenatore più esperto di Luciano Spalletti. Il Napoli con Sousa ripartirebbe con un nuovo laboratorio. Al momento, se devo nominarti un allenatore valido per il Napoli, ti direi Vincenzo Italiano: un allenatore in grado di dare molta carica al gruppo e che, al contempo, possiede un calcio simile a quello del Napoli”.

Il presidente del Napoli blinda il duo Kvaratskhelia-Osimhen, e tiene quest’ultimo lontano da Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e probabilmente anche Tottenham. Potrebbe arrivare un’offerta pronta a rompere gli equilibri?

“Potrebbe arrivare più di una offerta pronta a rompere gli equilibri. Qualora ne dovesse arrivare una buona, De Laurentiis non direbbe certamente di no. Il presidente non è uno che trattiene: se capisce che un giocatore vuole andare via, come ad esempio Koulibaly e Insigne, farà in modo che questo accada. (…) Devo dire che i napoletani hanno fatto questa stupenda festa, risentendo però malinconicamente della mancanza di Osimhen. Questa situazione mi ricorda molto la vicenda Mourinhana del 2010”.

