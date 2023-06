Gazzetta – Quattro candidati per il post-Spalletti, resiste l’idea Benitez: le ultime

Continua il toto-allenatori in casa Napoli per il dopo Spalletti, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport divide per quattro possibili candidati la panchina azzurra. Ecco le ultime dal noto quotidiano sportivo:

Uno stallo alla messicana degno delle pellicole di Sergio Leone e Quentin Tarantino. I protagonisti non sono divi del grande schermo, né tantomeno si tengono sotto tiro con delle armi. Ma le tre figure coinvolte sono in una posizione delicata, in attesa di qualcuno che faccia la prima mossa. L’indiziato principale in tal senso è Aurelio De Laurentiis. Ha incontrato Paulo Sousa a Roma, derogando al criterio di selezione che prevedeva approcci solo con allenatori svincolati o che non avessero clausole rescissorie e penali nei contratti con i club di appartenenza.

Il presidente del Napoli ne è rimasto piacevolmente impressionato, per qualche breve istante forse gli sarà passato per la testa di aver trovato il profilo adatto a raccogliere l’eredità lasciata da Spalletti. Una mente brillante, con idee di gioco adattabili al contesto, che ha saputo centrare l’obiettivo nei tempi e nei modi che gli erano stati richiesti dalla Salernitana. Iervolino invece è la terza persona: è già alla ricerca di un nuovo tecnico e al tempo stesso può incassare oltre un milione di euro se Sousa decidesse di liberarsi entro il 20 giugno.

Napoli, su quella che sarebbe la panchina più prestigiosa della sua carriera, e c'è ottimismo tra i membri del suo entourage affinché De Laurentiis approfondisca il discorso in modo più concreto, per quanto il presidente invece in questo momento preferisca temporeggiare. Anche perché ci sarebbe la questione relativa ai rapporti con una società amica, un aspetto che ha già sconsigliato in precedenza un contatto con Italiano per salvaguardare le relazioni con la Fiorentina. Ci saranno altri sondaggi, dunque, ma non è detto che proseguano finché non si sarà esaurita la lista dei quaranta candidati.

Duo di Francia Intanto c’è qualcosa di nuovo sul fronte occidentale. In Francia sono certi che Christophe Galtier abbia raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain per risolvere il contratto con un indennizzo di 6 milioni. Una formalità necessaria perché la Ligue 1 non consente ad un club di stipendiare più allenatori contemporaneamente. La stima reciproca che intercorre con Al-Khelaïfi, in ogni caso, non aveva mai fatto dubitare del buon esito dei colloqui di congedo. A questo punto Galtier può ritenersi libero a tutti gli effetti, in attesa che venga comunicata ufficialmente la separazione.

Anche Rudi Garcia non ha più alcun legame contrattuale, precisamente da aprile quando ha interrotto il suo rapporto con l’Al-Nassr. L’ex tecnico della Roma ha incontrato il presidente nella Capitale la settimana scorsa, confermandogli la propria disponibilità. Tra i due, tuttavia, Galtier sembra avere una considerazione leggermente maggiore: è reduce dalla vittoria del campionato in una delle principali leghe europee, De Laurentiis lo conosce dai tempi del Lille e in quel periodo aveva allenato Osimhen, una delle colonne portanti del Napoli.