Bereszynski: “Stagione sorprendente, aspettiamo di sapere chi sarà il nuovo allenatore del Napoli”

L’esterno del Napoli, ma di proprietà della Sampdoria, Bartosz Bereszynski ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale polacca del suo futuro. Le sue dichiarazioni da TMW: “Questa stagione è stata sorprendente. Ho visto che la Sampdoria non stava andando nella direzione giusta. Non so cosa mi riserverà il futuro. È stato anche un momento stressante per me, perché auguro il meglio alla Sampdoria. Questo club merita una seconda possibilità per tornare in Serie A. Futuro? Ci sarà tempo per pensare al futuro. È troppo presto per giudicare se resterò alla Sampdoria. Aspettiamo di capire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli. Sicuramente cercherò la soluzione migliore per me. Per quanto riguarda la Samp, stavo aspettando di vedere cosa sarebbe successo. Il mio contratto con questa squadra è valido ancora per qualche anno, ma cercherò la soluzione migliore per me stesso. Discuteremo con il club il modo migliore per risolvere questo problema. Ci sarà ancora tempo per quello”.

