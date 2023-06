Agresti: “Preferirei Mancini, ma è soluzione impraticabile”

Stefano Agresti, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda sulle frequenze di Radio Marte:

“Ambizioni di vittoria in Champions per il Napoli? L’allenatore che sostituirà Spalletti dovrebbe avere in tal caso esperienza importante e spalle larghe per affrontare le pressioni di una piazza come Napoli, che ha alzato l’asticella delle proprie ambizioni, soprattutto in seguito all’annata straordinaria appena conclusasi. La scelta dell’allenatore è fondamentale per il percorso in Champions: Inzaghi ha dimostrato di saper gestire le pressioni di una piazza, quella interista, altrettanto esigente quanto quella partenopea. Galtier o Mancini? Preferirei Mancini ma la trovo una soluzione impraticabile. Galtier rappresenta soluzione intrigante, come Paulo Sousa, che però ha meno esperienza rispetto agli altri nomi in circolazione. Tre italiane nelle finali europee? Le italiane se le sono giocate alla grande, poi è mancato qualcosa per portare a casa i titoli.

De Laurentiis ha già l’allenatore? No, altrimenti lo avrebbe già preso e annunciato. Il fatto che Galtier si sia appena liberato dal PSG è un’indicazione importante che potrebbe rappresentare una svolta per la panchina del Napoli. Credo la scelta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime ore”.

