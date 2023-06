Specchia, all.: “L’allenatore giusto per il Napoli potrebbe essere Luis Enrique”

L’allenatore ed opinionista, Paolo Specchia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Benitez ha portato giocatori importanti, ma sul piano tecnico lavora poco. Non è questo il profilo che bisogna andare a cercare, io amo tanto quelli che lavorano tanto sul campo a dispetto delle visite ai musei. Ho espresso sempre qualche perplessità per allenatori come Ancelotti e Mourinho, perché appunto non allenatori di campo. Italiano è un allenatore un po’ troppo spregiudicato, ma chi poteva dire che a Napoli, sposando l’idea, non poteva essere adatto. Non so proprio chi possa essere il nuovo allenatore, non mi convincono gli allenatori francesi. Galtier l’ho visto far giocare male, passare da Spalletti ad un allenatore così sarebbe un tornare indietro. L’allenatore giusto potrebbe essere Luis Enrique. Mancini? A questo punto me lo auguro, è un ottimo tecnico che sa lavorare e una persona sensibile. Sarebbe un ottimo profilo, ma non credo che la Federazione lo possa lasciar partire. Avevo pensato ad uno scambio con Spalletti, ma non credo che sia fattibile”.

Factory della Comunicazione