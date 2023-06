PSG – E’ Osimhen la prima richiesta di Nagelsmann

Le prossime potrebbero essere settimane calde per il futuro di Victor Osimhen. Come raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Paris Saint-Germain ha puntato il nigeriano come priorità assoluta per l’attacco della prossima stagione. I rapporti tra il DS dei parigini Campos e l’entourage del calciatore azzurro sono a dir poco ottimi. E le prime schermaglie sono state informalmente approcciate negli ultimi mesi.

Una vera e propria svolta, però, arriverà quando verrà sciolto il futuro della panchina parigina. L’arrivo di Julian Nagelsmann è ormai prossimo all’accordo definitivo, anche se resta da limare più di qualche dettaglio. Fonti vicine al club francese, però, ci assicurano: il nome di Osimhen è stata una delle primissime richieste dello stesso Nagelsmann, durante i colloqui con il PSG circa il mercato da svolgere in caso di firma. E non a caso, Nagelsmann aveva cerchiato in rosso il nome di Victor Osimhen già lo scorso gennaio, quando sedeva ancora sulla panchina del Bayern Monaco.

Al momento non è in piedi ancora alcuna trattativa, ma il PSG si prepara ad affondare il colpo. Per il calciatore sarebbe già in cantiere un’offerta contrattuale da 10-12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, ma Campos dovrà prima vincere la resistenza del Napoli. E De Laurentiis ha avvertito tutti: 150 milioni di euro cash per il suo cartellino o il nigeriano non partirà.